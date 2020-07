Máscara: está a usar bem ou usa porque sim?

Com certeza já reparou que vivemos numa nova realidade onde a utilização de máscara em espaços públicos, principalmente fechados, é obrigatória. Contudo, também já deve ter reparado que muita gente usa mal a máscara, pendurando-a abaixo do nariz ou no queixo. E você? Está a usá-la bem?

Existem várias formas de usar mal uma máscara. A maior parte das pessoas usam-na porque é obrigatório, mas ao tirá-la de forma incorreta podem estar a prejudicar-se a si e aos outros.

As máscaras também podem dar uma falsa sensação de segurança, como a utilização de luvas, no combate ao SARS-CoV-2, mas aos poucos começamos a adaptarmo-nos a esta nova realidade, onde as máscaras passam a fazer parte da nossa rotina e que usá-las começa a ser tão comum como usarmos os nossos telemóveis.

Mas usarmos a máscara porque é obrigatório e retirá-la de forma incorreta pode ter consequências graves! Quantas vezes foi ao supermercado ou a uma bomba de gasolina e quando chegou ao carro, jogou a máscara para o banco do passageiro ou pendurou-a no retrovisor? Se essa máscara estiver infetada, provavelmente irá infetá-lo a si também!

Além disso, temos que nos consciencializar que a boa utilização das máscaras não nos protege só a nós, protege também os outros. Contudo, se você tiver a máscara abaixo do nariz e se espirrar, não está a proteger ninguém.

E quantas pessoas acha que já passaram por si infetadas, mas por estarem a utilizar corretamente as máscaras, nem o infetaram a si nem a mais ninguém?

Estes equipamentos funcionam como uma barreira protetora de modo a proteger as mucosas e a pele do contacto com agentes infeciosos. De qualquer maneira, as máscaras só cumprem o seu trabalho se forem combinadas com outras medidas de prevenção, como a lavagem de mãos, o distanciamento social e as regras de etiqueta respiratória.

Existem 3 tipos de máscaras:

· Respiradores – São as FFP (Filtering Face Piece), com inúmeras derivações. A sua função é proteger quem as usa da inalação de partículas suspensas no ar. A sua proteção é relativa à contaminação do exterior para o interior. Estas máscaras deverão ser utilizadas pelos profissionais de saúde, especialmente durante os procedimentos de geração de aerossóis e pelos grupos de risco, uma vez que são mais eficazes do que os restantes tipos de máscaras;

· Cirúrgicas – Estas máscaras permitem a contenção de gotículas que a pessoa que a está a usar vai expelindo durante a tosse, espirro ou fala. Esta máscara também o protege da inalação de gotículas de outros, embora de modo menos eficaz do que as FFP. As máscaras cirúrgicas deverão ser utilizadas apenas de 4 a 6 horas por dia e trocadas sempre que estiverem húmidas.

· Máscara social, de uso comunitário ou de tecido – São feitas de diferentes materiais têxteis, mas o ideal é estarem certificadas para garantia de um melhor desempenho. São destinadas à população geral e o seu uso permite com que haja uma maior percentagem de proteção. Idealmente, estas máscaras deverão garantir um mínimo de filtração de 70%. A lavagem destas máscaras devem ser feita diariamente, ou na máquina de lavar roupa, de preferência acima dos 40 graus, ou então com água a ferver, deixar repousar durante 10 minutos e lavar com sabão.

Se tiver a máscara colocada, evite tocar na mesma. Se tocar, higienize as mãos.

As máscaras, quando colocadas, não devem ser retiradas para falar, para tossir e especialmente para espirrar. Caso a sua máscara esteja húmida, substitua-a por uma nova, higienizando as mãos entre tarefas. Idealmente, não deverá utilizar a máscara por mais do que 4 horas seguidas.

Para retirar a máscara, deverá segurar os atilhos ou elásticos, a partir da parte de trás da máscara.

NÃO TOQUE NA PARTE DA FRENTE DA MÁSCARA!

Caso a sua máscara seja descartável, coloque-a imediatamente no lixo ou num caixote de lixo. Não deite a sua máscara no chão! Não a deixe em locais onde a sua máscara possa infetar outras pessoas. Lembre-se que a sua máscara pode estar infetada sem que você se aperceba.

Higienize sempre as suas mãos após retirar a máscara.

A PREVENÇÃO É FUNDAMENTAL!

Fonte e para mais informações:

https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/ManualVOLUME1-1.pdf?fbclid=IwAR0B0ElhxGS3ncTva1CRah3q3UHEjpI51QKRuYhrNqsATPnCcpFRPZ1IP2k