Interrupção de abastecimento de água no Porto Santo

Haverá uma interrupção do abastecimento de água potável, no Porto Santo, mais propriamente nas zonas de Serra de Fora e Porto dos Frades. Está situação acontece esta quinta-feira entre as 14 e as 18 horas, segundo informou a ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

"A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no Concelho do Porto Santo, que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável, nas seguintes zonas: Serra de Fora e Porto dos Frades, no dia 13/08/2020, entre as 14h e as 18h", pode ler-se na nota enviada à nossa redacção.