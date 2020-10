Presidências Abertas do Funchal visitam Centro São José

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, e a vereadora Madalena Nunes, visitaram esta manhã o Centro Cultural e Desportivo São José, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, no âmbito das Presidências Abertas da Autarquia.

Miguel Silva Gouveia foi guiado numa visita às instalações do Centro de Dia pela Diretora Bárbara Benedito, e recebido pelos 40 utentes com entusiasmo dando conta da “importância da instituição para a freguesia, actuando enquanto centro de convívio no combate ao isolamento da população idosa do concelho e promovendo o envelhecimento ativo e com qualidade de vida.”

O Centro Cultural e Desportivo São José foi fundado há 20 anos, e desde então “conta com o apoio do Município através da cedência do edifício camarário, alvo de obras de beneficiação ainda no ano passado, bem com uma verba anual no âmbito do Apoio Financeiro ao Associativismo e a Actividades de Interesse Municipal, para que continuem a desempenhar o fulcral papel social junto dos idosos que diariamente frequentam o espaço”, destacou o presidente.

Miguel Silva Gouveia, enalteceu por fim, o programa de actividades "adequado à população sénior, com valências desportivas, sociais e recreativas garantido o bem-estar físico e psicológico dos nossos idosos funchalenses e promovendo a saúde, a autonomia e a integração na comunidade”.

A iniciativa 'O Funchal Que Nos Une', das Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, tem como objectivo aproximar o executivo da população, através da visita a diversos clubes e associações da cidade, com o intuito de perceber a sua realidade, as necessidades e as dificuldades que enfrentam.