Parte do pagamento das estadias dos turistas deverá seguir para IASAúde

O presidente do Governo Regional disse esta quarta-feira, antes da sessão de apresentação do supercomputador na Universidade da Madeira, que a adaptação da lei que obriga ao uso da máscara na rua na Região está a ser ultimada.

Miguel Albuquerque reiterou que os turistas que cheguem à Madeira e testem positivo para a covid-19 vão suportar os custos da estadia durante o período de quarentena, avançando que está prevista a sinalização de mais uma unidade hoteleira para receber os infectados - um dos assuntos que será delineado durante a reunião com o secretário regional do Turismo e Cultura e várias entidades do sector hoteleiro, e que tem lugar esta manhã. Esse encontro, acrescentou, servirá para encontrar a solução adequada para a materialização desses pagamentos, devendo parte dessa verba ser transferida para o IASaúde.

O aumento do número de turistas a entrar na Região e que tem disparado também a quantidade de infectados na Madeira, é uma das razões para a alteração: "Neste momento isso obriga a tomarmos decisões e uma decisões é parte do valor da reserva que já está paga aos hotéis ser transferido para o IASaúde para garantir e ajudar o pagamento do alojamento dos turistas que ficam alojados num hotel, com todas as condições, mas fora dos hotéis que estão inseridos no circuito normal", esclareceu o presidente do Governo.