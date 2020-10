A propósito do que anunciou esta terça-feira o presidente do Governo Regional, o secretário regional do Turismo e Cultura já agendou, para a manhã desta quarta-feira, uma reunião com várias entidades ligadas ao sector do turismo com vista a decidirem as alterações em causa, que ainda não estão fechadas.

Eduardo Jesus tem encontro marcado para debater a medida, que será decidida nas próximas horas, mas o secretário regional do Turismo e da Cultura e as autoridades do IASAÚDE, conjuntamente com os principais empresários do sector da hotelaria, já trabalham no sentido de criarem “uma solução de comparticipação” dos encargos que o executivo madeirense tem vindo a registar e que ultrapassam os 10 milhões de euros só em testes para o SARS-coV-2 - uma notícia que também pode explorar na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira.

Miguel Albuquerque, recorde-se, disse ontem que os turistas que chegarem infectados à Madeira com covid-19, sujeitos a um período de quarentena ou enquanto perdurar o período de isolamento, passam a pagar as despesas de alojamento. Esta manhã, serão anunciados os moldes dessa medida.