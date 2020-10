Tempo de leste aquece final do mês

O tempo ‘de Verão’ estará de volta à Madeira ainda esta semana, impondo-se uma vez mais neste Outono tímido. A partir desta quinta-feira, com o vento a rodar para leste, a previsão meteorológica aponta para a entrada de massa de ar quente que vai não só fazer subir a temperatura do ar - do mar à serra - mas também fará baixar a taxa de humidade, sobretudo nas cotas elevadas.

“A partir do dia 29 (quinta-feira) com a entrada de massa de ar quente de leste, deverá registar-se uma subida dos valores da temperatura do ar, acompanhada de uma diminuição dos valores da humidade relativa do ar, em especial, em altitude. No dia 31 (sábado) a temperatura máxima no Funchal deverá chegar aos 27 ºC e no Areeiro a 20 ºC”, adianta Victor Prior, delegado regional do IPMA na Madeira.

Perspectiva-se assim um fim-de-semana de sol e calor. Provavelmente também convidativo para ida a banhos, a confirmarem-se as temperaturas elevadas para a época.

Até esta quarta-feira o estado do tempo no Arquipélago da Madeira deverá predominar mais ‘careta’ e com a possibilidade de poder ocorrer “períodos de chuva fraca ou aguaceiros fracos”, como se verificou esta segunda-feira – sobretudo na costa Norte da Madeira - com a aproximação e passagem de superfície frontal fria de fraca actividade e em fase de dissipação.

Esta quarta-feira ocorrerá “aproximação de nova superfície frontal, mas que não deverá influenciar o estado do tempo na Madeira”, refere o meteorologista.

O vento também não será problema nesta última semana de Outubro. “Em geral, será fraco a moderado (10 a 35 km/h)”. Inicialmente do quadrante nordeste, rodando depois, a partir de quinta-feira, para leste.

Já o mar motiva atenções redobradas, sobretudo na costa Norte da Madeira e na quinta-feira, onde a agitação marítima poderá registar até aos 4,5 m de altura significativa (máximos na ordem dos 8,0 m). A Sul as ondas deverão oscilar entre 1 a 2 m.