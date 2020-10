Princípios de limpeza em casos positivos de COVID-19

A realidade com que nos deparamos de momento leva-nos a tentar perceber melhor o desenvolvimento e propagação do novo SARS-CoV-2. A cada dia que passa, os casos positivos sucedem-se e temos que nos preparar para lidarmos com este vírus em primeira mão, nas nossas empresas ou nas nossas casas.

Há alguns princípios essenciais que deve ter em conta, para evitar a propagação deste vírus, caso tenha proximidade com um caso que teste positivo.

Contratar imediatamente uma empresa que faça a desinfeção ambiental/nebulização – É importante prevenir as áreas redundantes que estiveram em contacto com uma pessoa com sintomas. Aconselhamos a optar por uma empresa técnico-profissional que use um virucida homologado pela entidade de saúde regional e que tenha as certificações adequadas, como o CAE 81291, o CEN Standard EN 16636:2015 e o estatuto CEPA Certified®;

Caso tenha um positivo confirmado na sua casa, é importante que se isole do resto da família, uma vez que os restantes membros do agregado familiar podem não estar infetados. Se houver possibilidade de a pessoa positiva usar uma casa de banho à parte, deverá fazê-lo;

EPI’s – Equipamento de Proteção Individual – Lembre-se que a sua proteção significa a proteção daqueles que o rodeiam.

O mínimo de EPI’s a serem usados quando limpa a área de alguém infetado são luvas descartáveis, máscara (de preferência descartável), avental ou bata e viseira (opcional, mas recomendável);

Limpeza e desinfeção – Todas as áreas nas quais haja possibilidade de contacto por parte da pessoa com sintomas, devem ser limpas e desinfetadas, incluindo e especialmente as áreas contaminadas e de toque frequente, tal como casas-de-banho, maçanetas de portas, telemóveis, corrimãos de corredores ou de escadas, etc. É importante que use material descartável para efetuar a limpeza. As esfregonas devem ser postas a lavar após a sua utilização. Não se esqueça que sofás, cadeiras e afins também têm que ser limpos e que podem utilizar a limpeza a vapor para o efeito;

Produtos á utilizar– Os produtos de limpeza e desinfetantes são importantíssimos. Relativamente aos produtos de limpeza, opte por detergentes desinfetantes, mas lembre-se dos tempos de contacto! – Confirme AQUI para relembrar essa informação. Evite misturar produtos, pelo bem da sua família!

Lavandaria – É sempre importante lembrar que a sua roupa deve ser lavada conforme as regras do fabricante. Contudo, o vírus é desativado em temperaturas mais altas, pelo que pode optar por lavar a sua roupa a 40 graus. O que aconselhamos vivamente é a dobrar a roupa contaminada sem a sacudir, idealmente de fora para dentro, de modo a restringir o vírus no seu interior, antes da lavagem. Não esqueça também de lavar e desinfetar o recipiente que utilizar para transportar a roupa suja;

Lixo – Algo que é esquecido muitas vezes e dado a pouca importância, é o lixo. Mas não nos podemos esquecer que este vírus mantém-se ativo em determinadas superfícies durante algumas horas, variando conforme o tipo. Assim sendo, recomendamos que os resíduos produzidos pelo caso positivo devam ser acondicionados em duplo saco de plástico resistente, fechados com nós apertados e devem ser colocados nos contentores de resíduos coletivos de preferência 72 horas após a sua produção. Não devem NUNCA ser colocados em ecopontos. O restante agregado familiar também devem ter este cuidado com o lixo produzido pelo núcleo familiar.

Lembre-se que, infelizmente, esta pandemia veio para ficar e é importantíssimo que comecemos a habituar-nos a efetuar corretamente as higienizações solicitadas pelas autoridades de Saúde.

