Buscas ao turista desaparecido serão retomadas amanhã apenas por terra

As buscas pelo jovem alemão, de 24 anos de idade, que caiu ao mar na passada quinta-feira foram suspensas por hoje e revelaram-se infrutíferas. As autoridades vão voltar a São Jorge, esta quarta-feira, pela manhã com base em patrulhas de rotina por terra ao longo da costa norte.

Na acção de hoje estiveram empenhados nas buscas por terra a Polícia Marítima, Polícia de Segurança Pública, com drone e os Bombeiros Voluntários de Santana com um dorne, tendo ficado de prontidão imediata a embarcação (ISN SR 40) do Instituto de Socorros Náufragos da Estação Salva-Vidas do Funchal, para o caso de haver algum avistamento no mar e existisse necessidade de investigação.