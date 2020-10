Foram suspensas as buscas pelo turista desaparecido em São Jorge

As buscas pelo turista de 24 anos que desapareceu esta tarde no mar de São Jorge foram suspensas, informou a Capitania do Porto do Funchal.

Tendo em conta a visibilidade e as condições meteorológicas que se faziam sentir no local, as embarcações que participaram nas buscas não puderam aproximar-se da costa.

As buscas deverão ser amanhã de manhã.

Recorde-se que a Madeira está sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte.