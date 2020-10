Buscas por Jovem desaparecido em São Jorge recomeçam amanhã de manhã

Estão suspensas as buscas pelo jovem alemão de 24 anos, que foi arrastado por uma onda do mar, no cais de São Jorge, Norte da ilha da Madeira.

Navio da Marinha empenhado nas buscas por desaparecido em São Jorge O Navio da Marinha Portuguesa que se encontra na Madeira está empenhado nas buscas pelo jovem alemão que desapareceu no mar, em São Jorge, na passada quinta-feira.

Uma nota da Capitania do Porto do Funchal da conta da interrupção dos trabalhos, por já não haver condições, nomeadamente de visibilidade, para as prosseguir, e informa que as mesmas serão retomadas, amanhã de manhã.