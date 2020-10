Buscas por jovem alemão em São Jorge serão retomadas esta terça-feira

As buscas pelo jovem alemão que caiu ao mar na passada quinta-feira foram suspensas por hoje e revelaram-se infrutíferas. As autoridades vão voltar a São Jorge, esta terça-feira, pela manhã.

Turista passeava com o irmão quando foi arrastado por uma onda em São Jorge O homem que desapareceu esta tarde no mar de São Jorge é um jovem alemão de 24 anos.

Na acção de hoje esteve empenhada no mar uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal com elementos do o Instituto de Socorros a Náufragos e por terra esteve a Polícia Marítima, Polícia de Segurança Pública e os Bombeiros Voluntários de Santana, com apoio de um drone.