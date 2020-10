Navio da Marinha empenhado nas buscas por desaparecido em São Jorge

O Navio da Marinha Portuguesa que se encontra na Madeira está empenhado nas buscas pelo jovem alemão que desapareceu no mar, em São Jorge, na passada quinta-feira.

Turista passeava com o irmão quando foi arrastado por uma onda em São Jorge O homem que desapareceu esta tarde no mar de São Jorge é um jovem alemão de 24 anos.

O restante dispositivo no local mantém-se praticamente o mesmo dos dias anteriores, tal como confirmou ao DIÁRIO o Comandante do Porto do Funchal. Luís Guerreiro Cardoso avançou que "as buscas foram retomadas aos primeiros alvores" e prosseguem tanto por mar como por terra.

De momento, estão empenhados nas buscas o NRP Tejo, bem como a embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal. Em breve, também uma embarcação do SANAS deverá juntar-se às buscas.

Por terra, encontra-se a Polícia Marítima e o Serviço Regional de Protecção Civil recorrem a drones para tentar localizar o jovem alemão.

De acordo com Luís Guerreiro Cardoso, as condições do mar apresentam alguma melhoria, principalmente ao largo. No entanto, junto à costa, a forte rebentação tem condicionado a visibilidade devido à espuma provocada.