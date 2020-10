Portugal com mais 27 mortos e 2.447 casos confirmados

Portugal contabiliza hoje mais 27 mortos relacionados com a covid-19 e 2.447 novos casos confirmados de infecção, segundo o boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim hoje divulgado, Portugal já contabilizou 121.133 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 2.343 óbitos.

Dos 27 óbitos, 13 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Norte, cinco no Centro e um no Alentejo.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 59.631 pessoas, mais 882 do que no domingo.

A DGS revela ainda que estão activos 48.834 casos de infecção, mais 1.341 do que na véspera.

Nas últimas 24 horas foram dados como recuperados 1.079, totalizando 69.956 desde o início da pandemia.

A região Norte continua a registar o maior número de novas infecções diárias, hoje com mais 1.633 casos, totalizando 51.932, e 1.030 mortos, dos quais oito nas últimas 24 horas, desde o início da pandemia em Março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 580 novos casos de infecção, contabilizando a região 53.412 casos e 940 mortes, das quais 13 nas últimas 24 horas.

Na região Centro registaram-se 167 novos casos, tendo sido ultrapassada a barreira das 10 mil infecções pelo novo coronavírus (10.118) e 296 mortos.

No Alentejo foram registados 24 novos casos de infecção, totalizando 2.436 com um total de 37 mortos desde o início da pandemia.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 27 casos de infecção, somando 2.496 casos e 25 mortos.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados mais cinco casos nas últimas 24 horas, somando 345 infecções detectadas e 15 mortos desde o início da pandemia.

A Madeira registou 11 novos casos nas últimas 24 horas, contabilizando 394 infecções, sem registo de óbitos por covid-19 até hoje.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

No total, o novo coronavírus já afetou em Portugal pelo menos 55.181 homens e 65.952 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.197 eram homens e 1.146 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

Descarregue aqui o Boletim Epidemiológico da DGS referente a 26 de Outubro de 2020:

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,15 milhões de mortos e mais de 43 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em Fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.