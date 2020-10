Helicóptero tenta localizar jovem que caiu ao mar em São Jorge

O helicóptero EH-01 Merlin também está empenhado nas buscas para tentar encontrar o jovem turista que ontem caiu ao mar no cais de São Jorge.

Até ao momento as buscas revelaram-se infrutíferas.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Santana, uma embarcação salva-vidas da Estação Salva Vidas do Funchal com elementos do Instituto de Socorro a Naúfragos, Polícia de Segurança Pública, Polícia Marítima e elementos do Comando Regional de Operações de Socorro com o apoio de um drone.