Covid atinge elementos do Nacional

Os dois casos de pessoas, que contraíram Covid-19, identificadas no boletim diário do IASAÚDE como tendo uma ligação a um clube desportivo, são do Nacional da Madeira.

O documento, divulgado pelas 19h30 de hoje, revelou existirem mais 15 casos activos de Covid reportados nas últimas 24 horas. “A assinalar que, em dois dos casos importados confirmados no final desta semana, está identificada uma ligação a um clube desportivo. Todos os outros praticantes envolvidos e a respetiva equipa técnica, num total de 54 contactos, foram avaliados e apresentaram um teste de PCR negativo para Covid-19.”

Os elementos das entidades, que participam nas ligas profissionais de futebol, são dos mais controlados para a Covid-19 e a generalidades das pessoas e instituições têm e seguem um conjunto apertado de regras para evitar contrair e, se isso acontecer, (não) propagar a Covid.

O Nacional também tem e segue um conjunto de regras/protocolos com o mesmo objectivo: prevenir a Covid. Aliás, os resultados negativos, obtidos até agora, indiciam que os protocolos estão a funcionar.

Várias equipas profissionais da I e II Ligas já reportaram casos de Covid entre atletas e dirigentes. Na I Liga houve um jogo adiado, entre o Sporting e Gil Vicente, na primeira jornada, por haver casos nas duas equipas. Hoje, por exemplo, o treinador Pepa, do Paços de Ferreira, não veio à Choupana, para o encontro da sua equipa com o Nacional, por se encontrar Covid positivo.

Contactado pelo DIÁRIO, o Nacional recusou-se a confirmar, negar ou tecer quaisquer comentários.