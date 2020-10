Turista passeava com o irmão quando foi arrastado por uma onda em São Jorge

O homem que desapareceu esta tarde no mar de São Jorge é um jovem alemão de 24 anos.

Segundo o DIÁRIO apurou, o rapaz encontrava-se a passear com o irmão no cais quando foi arrastado por uma onda.

O irmão conseguiu se salvar, mas a vítima continua desaparecida.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de Santana, da Polícia Marítima, Polícia de Segurança Pública e ainda uma embarcação do SANAS-Madeira e outra da Estação Salva-Vidas do Funchal.

Estão também a ser feitas buscas com recurso a dois drones.

Entretanto a Capitania do Porto do Funchal emitiu um comunicado a confirmar que as buscas estão a ser realizadas desde as 15h45.