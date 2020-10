"Hoje há 15 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 373 casos confirmados de COVID-19 no território regional. Trata-se de 13 casos importados (8 provenientes do Reino Unido, 3 de França e 2 da Região Norte de Portugal) e 2 casos de transmissão local, com ligação a casos recentemente diagnosticados", dá conta o relatório do IASAÚDE.