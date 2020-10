Faz hoje 124 anos que barco italiano encalhou na muralha da estrada da Pontinha

No dia de hoje, há precisamente 124 anos, a embarcação (brigue) italiana 'Renné Adrienne' encalhou junto à muralha da estrada da Pontinha, freguesia da Sé, por força do temporal ocorrido no dia 26 de Outubro de 1896.

O Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente's recordou a ocorrência, esta segunda-feira, através da publicação da célebre fotografia de Joaquim Augusto de Sousa, registada nessa data.