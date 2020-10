Morreu José Gomes, vendedor de velas no Largo da Fonte, no Monte, confirmou a Paróquia do Monte na sua página no Facebook. Popularmente conhecido como 'Zé das velas', José Gomes foi presença assídua naquele recanto no Monte, tanto pela altura do arraial do 15 de Agosto, como durante todo o ano.

"Faleceu o sr. José que durante anos foi presença assídua na nossa freguesia do Monte, em especial, no largo da fonte a fornecer velas às pessoas em peregrinação à Senhora do Monte. À família do Sr. José endereçamos as sentidas condolências e rezamos pelo descanso eterno do Sr. José. Paz à sua alma", escreveu a Paróquia do Monte na página da rede social.

Afectado pela queda da árvore do Monte, em 2017, não só por ter ficado ligeiramente ferido com a força de alguns ramos, mas porque a tragédia ficou-lhe sempre na memória entristecendo os seus dias. José Gomes falou pela última vez com o DIÁRIO no último arraial do Monte, em Agosto passado, onde passava quase todo o ano. Apesar da tragédia, onde morreram 13 pessoas e 49 ficaram feridas, José Gomes nunca quis abandonar o local onde vendia velas há décadas. Colaborou com o DIÁRIO em diversas entrevistas e reportagens, até nestas últimas vezes em que a tragédia da queda da árvore ainda ensombrava o local, e quando a pandemia não permitiu resgatar alguma da alegria daquela festa, mas de onde não desistia.

O DIÁRIO endereça aos familiares e aos amigos a mais sentidas condolências.