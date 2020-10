Pandemia já provocou a morte de mais de 1,15 milhões de pessoas

A pandemia do novo coronavírus já causou pelo menos 1.155.301 mortos em todo o mundo desde que a doença foi conhecida em Dezembro na China e até às 11 horas TMG (12 horas em Lisboa), indica um balanço da AFP.

Mais de 43.080.500 casos de infecção foram registados desde o início da pandemia e pelo menos 29.194.100 pessoas foram consideradas curadas, adianta um balanço realizado pela agência de notícias francesa AFP.

O número de casos diagnosticados apenas reflecte uma fração do número real de contaminações já que diversos países apenas testam os casos mais graves, outros privilegiam os testes para rastreio e numerosos países pobres apenas dispõem de capacidades limitadas de despistagem.

Nas últimas 24 horas, registaram-se 4.313 novas mortes e mais 408.969 infectados em todo o mundo, sendo que os países que registaram mais mortes no último dia foram a Índia (480), os Estados Unidos (461) e o Irão (337).

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela covid-19, tanto em número de mortos como de casos, com um total de 225.239 mortos entre 8.636.995 casos, segundo o balanço da universidade Johns Hopkins.

Pelo menos 3.422.878 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil com 157.134 mortos em 5.394.128 casos, a Índia com 119.014 mortos (7.909.959 casos), o México com 88.924 mortes (891.160 infectados) e o Reino Unido com 44.896 mortes (873.800 casos).

Entre os países mais afectados, o Peru é o que conta com mais mortos em relação à sua população, 104 por cada 100 mil habitantes, seguido da Bélgica (93), da Espanha (74) e da Bolívia (74).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) declarou um total de 85.810 casos (20 nas últimas 24 horas), incluindo 4.634 mortos (0 no último dia), e 80.911 curas.

A América Latina e as Caraíbas totalizavam, hoje às 11 horas TMG, 391.941 mortos em 10.943.182 casos, a Europa 262.837 mortes (8.876.668 infectados), os Estados Unidos e o Canadá 235.185 mortos (8.853.039 casos), a Ásia 166.317 mortos (10.212.958 infectados), o Médio Oriente 56.752 mortes (2.441.985 casos), África 41.257 mortos (1.718.636 casos) e a Oceânia 1.012 mortos (34.038 infetados).

O balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e de informações da Organização Mundial de Saúde.