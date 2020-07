O Presidente da Câmara Municipal do Funchal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pela vereadora que tutela o pelouro da Cultura na autarquia, Madalena Nunes, visitou esta manhã, a ANSA - Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, onde foi recebido pela Presidente da Direcção, Vanda Correia de Jesus, e pelo Director Artístico, Norberto Gomes.

Miguel Silva Gouveia ficou a conhecer o trabalho que é feito pela associação, que tem como grande missão gerir a prestigiada Orquestra Clássica da Madeira, e aproveitou a reunião informal para expor, igualmente, o propósito desta iniciativa levada a cabo pelo executivo municipal junto da população, clubes e associações de cada freguesia.

"O mundo atravessa uma altura muito conturbada e o meio artístico tem passado por momentos difíceis com o cancelamento das actividades culturais. Apesar de os espectáculos musicais estarem a regressar, é um regresso que se faz lento, e o que procuramos é, através do diálogo e dentro dos recursos que dispomos, oportunidades de melhoria e possíveis parcerias futuras”, disse.

No ano transacto, a autarquia funchalense atribuiu 1500 euros à ANSA para apoio à actividade.

Esta foi mais uma visita no âmbito da iniciativa 'O Funchal Que Nos Une', as Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, que regressaram este mês de Julho, depois da pausa forçada devido à pandemia de covid-19.