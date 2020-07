Mais uma semana consecutiva de noites tropicais no Porto Moniz

Pela segunda vez este mês de Julho, o Porto Moniz cumpre hoje mais uma semana consecutiva de noites tropicais (temperatura do ar acima dos 20 graus Celsius) neste que é já 24º dia deste mês em que a temperatura do ar na Vila do extremo Noroeste da Madeira não desce abaixo dos 20 graus.

Nas últimas duas semanas a temperatura do ar durante a noite apenas na última terça-feira, dia 21, ‘arrefeceu’ até aos 19,6ºC, interrompendo o ciclo tropical na costa Norte da Madeira.

Os registos da estação meteorológica do IPMA na Vila do Porto Moniz revelam que em apenas 4 destes 28 dias do mês de Julho os extremos da temperatura mínima foram inferiores a 20 graus, sendo que o dia ‘mais frio’ foi o dia 4 de Julho com 19,5ºC. Já o ‘mais quente’ - durante a noite - foram os dias 19 e 20, com mínimas de 21,0ºC.

O Porto Moniz que muitas vezes visto com desconfiança para quem tem formatada a ideia que a costa Norte da Madeira é sempre a região mais fria, sombria e chuvosa, desde o início deste Verão de 2020 acumula já 29 noites tropicais.

Acresce ainda a particularidade, também significativa, da temperatura máxima no Porto Moniz neste mês de Julho, além de atingir valores de aviso amarelo para o tempo quente na costa norte (de 24,0ºC a 26,9ºC) na maior parte dos dias, registou em três ocasiões (dias 2, 16 e 19) temperaturas máximas extremas de 26,5ºC.