Onda 70’s Disco invade Capoeira Bar

Vamos viajar no tempo até uma verdadeira 70’s disco summer party que inclui tributo ao Sir Elton John através da voz de Miguel Pires. O concerto tem início às 21:30, seguindo-se live DJ com os melhores disco hits até às 02:00. Para este evento a entrada é livre, mas se quiser garantir os melhores lugares sentados, recomendamos reserva de mesa com alguma antecedência.

Ainda em Agosto:

Sexta, 30 Agosto – Friday sunset, Glow in White, Buffet Snacks 15€ por pessoa com uma bebida da casa incluída. A partir das 19H00.

Sábado, 31 Agosto – Disco Summer party, Live tribute Sir Elton John by Miguel Pires. A partir das 21:30.

Capoeira Lounge Bar

Galo Resort, Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Complexo Lido Galomar, piso -2

Reservas: 291 930 930