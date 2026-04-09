Fórum Machico ultrapassou 37 mil utilizadores e acolheu 653 eventos em 2025

Durante o ano de 2025, 37.029 utilizadores passaram pelo Forum Machico, que acolheu 653 eventos. Os números foram avançados hoje, pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que indica que estes dados "confirmam o crescimento sustentado da actividade deste equipamento cultural e o reforço da sua relevância na Região".

Pedro Rodrigues visitou o espaço, acompanhado pela presidente do Conselho de Administração da Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, entidade gestora do equipamento.

Pedro Rodrigues sublinhou que o Fórum Machico “tem vindo a afirmar-se como uma infraestrutura estratégica para a promoção da cultura e para a dinamização social e cultural do concelho”, destacando o aumento consistente da actividade ao longo dos últimos anos. “Estes números demonstram não só a crescente adesão da população de Machico e de outros concelhos, mas também o trabalho que tem sido desenvolvido na diversificação da oferta cultural e na valorização deste equipamento público gerido pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento”, afirmou.

A evolução dos eventos nesta infra-estrutura fica comprovada com a realização de 227 iniciativas em 2021, que cresceram para 243 em 2022, alcançando 402 em 2023, 594 em 2024 e 653 em 2025. Estas são actividades culturais, incluindo festivais de teatro, cinema, música, espetáculos de dança com artistas nacionais e internacionais, competições e torneios, congressos, exposições temáticas em colaboração com escolas e associações locais, bem como cimeiras e conferências culturais com personalidades de relevo da Região e do país.

O governante destacou ainda a aposta do Governo Regional na modernização dos equipamentos públicos da Região, apontando as medidas de eficiência energética implementadas no Fórum Machico como exemplo dessa estratégia. “Estamos a investir na beneficiação e sustentabilidade destas infraestruturas, garantindo melhores condições para os utilizadores e uma gestão mais eficiente dos recursos”, referiu.

O secretário regional enalteceu também o trabalho desenvolvido pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento e, em particular, pela equipa do Fórum Machico, esta última sob a responsabilidade de Liliana Sousa, sublinhando o papel determinante “no crescimento, valorização e aproximação da infraestrutura à população de Machico e da Região, sendo atualmente um local de referência para todos, desde os agentes culturais até ao público que frequenta e participa nas suas actividades”.

O ano de 2025 ficou ainda marcado pela celebração dos 20 anos do Fórum Machico. O equipamento dispõe de um auditório com 238 lugares, uma sala polivalente com capacidade para 50 pessoas, duas salas multiusos para 87 pessoas, biblioteca, zona de restauração, espaços comerciais e parque de estacionamento com 107 lugares.