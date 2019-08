No seguimento do sucesso da Classe Meraviglia, o MSC Grandiosa é um navio de cruzeiro em construção e será lançado em Novembro de 2019 O navio mais novo da MSC Croiciere irá dispor de mais espaço público que os seus navios irmãos ( MSC Meraviglia e MSC Belíssima) juntamente com uma série de inovações interessantes.