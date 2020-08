MSC Grandiosa e o MSC Magnifica retomam operações no Mediterrâneo

A MSC Cruzeiros anunciou hoje que os navios MSC Grandiosa e o MSC Magnifica retomarão as operações no Mediterrâneo a partir dos dias 16 e 29 de Agosto de 2020, respectivamente, disponibilizando aos hóspedes uma experiência completa de férias de cruzeiro com a oportunidade de descobrir cinco destinos diferentes ao longo de um itinerário de 7 noites.

Os dois navios serão os primeiros a terem implementados um novo e abrangente protocolo de higiene e segurança, que foi aprovado pelas autoridades nacionais relevantes dos países onde os navios vão realizar nos seus itinerários pelo Mediterrâneo Oriental e Ocidental, neste Verão.

Pierfrancesco Vago, presidente do Conselho de Administração da MSC Cruises, comentou: “Durante a suspensão das nossas operações, focamo-nos em desenvolver um abrangente protocolo operacional baseado em medidas de saúde e segurança rigorosas, que existem há já muito tempo a bordo dos nossos navios. Trabalhámos em estreita colaboração com as autoridades de saúde nacionais relevantes da UE e outras autoridades dos países em que o MSC Grandiosa e o MSC Magnifica vão realizar escala ao longo dos seus itinerários pelo Mediterrâneo, de modo a desenvolver um vasto conjunto de procedimentos criados para proteger a saúde e a segurança de todos os passageiros a bordo dos nossos navios e em terra, para garantir que as comunidades locais se sintam confortáveis a receber os nossos hóspedes.”

O MSC Grandiosa, navio emblemático da companhia, oferecerá cruzeiros de 7 noites no Mediterrâneo Ocidental, realizando escala nos portos Italianos de Génova, Civitavecchia/Roma, Nápoles, Palermo e Valetta. Já o MSC Magnifica estará a navegar pelo Mediterrâneo Oriental, com partida dos portos Italianos de Trieste e Bari e fazendo escalas nos portos Gregos de Corfu, Katakolon e Piraeus. Em Novembro, dia 10, tem partida prevista do Porto do Funchal o MSC Poesia.

O novo protocolo operacional foi desenvolvido para proteger a saúde e segurança dos passageiros, tripulantes, bem como das comunidades locais que os navios da companhia vão visitar. Por esta razão, tem como objectivo atender e exceder as directrizes disponibilizadas pelos principais órgãos reguladores e órgãos técnicos internacionais, bem como pelos regulamentos estabelecidos pelos governos dos países onde os navios da MSC Cruzeiros operam. Adicionalmente, a RINA, a empresa independente de certificação marítima, confirmou que o protocolo vai de encontro às directrizes da Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA).

Nesta fase inicial de regresso às operações, os dois navios da MSC Cruzeiros a operar no Mediterrâneo durante este Verão irão inicialmente receber passageiros apenas residentes nos países Schengen. Para além disso, os itinerários foram criados de acordo com a acessibilidade dos portos, reduzindo, onde possível, a necessidade de os passageiros usarem transportes públicos ou voos, tendo sido planeados em conjunto com as autoridades.

A MSC Cruzeiros anunciou ainda o cancelamento de todos os restantes cruzeiros no Mediterrâneo a partir de 16 de Agosto e até ao dia 31 de Outubro. “Para os passageiros não residentes no espaço Schengen, receberão automaticamente um Crédito para um Futuro Cruzeiro (FCC), onde terão a oportunidade de transferir o valor total pago pelo cruzeiro cancelado para um cruzeiro futuro à sua escolha - em qualquer navio, com qualquer itinerário - até ao final de 2021”.

A MSC Cruzeiros anunciou também o cancelamento de todas as partidas dos cruzeiros nos EUA até 31 de Outubro, bem como cancelou os cruzeiros para o Oriente de 10 de Setembro a 26 de Outubro.

A informação vem na sequência da confirmação de todos os detalhes da programação da MSC Cruzeiros, com início no final de Outubro deste ano até Novembro de 2021, para as temporadas de Inverno 2020/2021 e Verão 2021.