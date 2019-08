Há um lugar onde se come bem...

Para refeições saborosas, frescas e apetitosas recomendamos um lugar: Taberna Ruel, na Zona Velha da cidade! Aqui, qualidade e frescura são a nossa carta de apresentação!

Servimos diariamente os melhores pratos de peixe fresco, de captura na Região e comprado todas as madrugadas pelo nosso proprietário, o Sr Ruel, além de uma imensa variedade de marisco vivo: lagosta, sapateira, ameijoas, navalha, lavagante e cavaco regional. Outras opções constam também no nosso cardápio: carpaccio de espada, sopa de peixe, misto de peixe e marisco, arroz de marisco, t-bone na brasa, bife do filete com molho de pimenta verde, mousse de chocolate caseira e cheesecake da casa. Se aprecia a nossa gastronomia, há a possibilidade de escolher espetada em pau de louro, bolo do caco, filete de espada com banana ou molho de maracujá e, ainda, a nossa deliciosa cassata de maracujá.

No que diz respeito a carnes, confeccionamos Carnes Maturadas na Brasa, por exemplo, Tomahawk com Maturação de 30 dias e, fique a saber que, pode assistir à confeção, tanto das carnes como dos peixes, na nossa zona de churrasco ao vivo, que fica no pátio do nosso restaurante.

Para acompanhar qualquer um dos seus pedidos, sugerimos um bom vinho da nossa garrafeira.

Aguardamos a sua visita!

Contactos:

Taberna Ruel

Morada: Rua Santa Maria Nº119, 9060-291 Funchal

Telefone: (+351) 291 231 720

Email: [email protected]

Site: https://tabernaruel.com/

Facebook: https://www.facebook.com/tabernaruel/