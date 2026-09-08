Duplicação da via até à Calheta será a segunda maior obra da próxima década

A duplicação da via expresso entre a Ribeira Brava e a Calheta será, depois da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, a obra mais importante da próxima década na Região. A convicção foi deixada por Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, durante a sessão solene dos 525 anos da Ponta do Sol, perante vários autarcas, entre os quais Doroteia Leça e Jorge Santos, presidentes das Câmaras da Calheta e da Ribeira Brava.

O governante revelou que o projecto já começou a ser preparado e representa, só nesta fase, um investimento do Governo Regional superior a “dois milhões de euros”. A intervenção prevê a duplicação da actual via expresso e a continuidade da via rápida até ao concelho da Calheta, abrangendo todo os municípios da Ponta do Sol e incluindo uma ligação aos Canhas. “Já estamos a trabalhar nesse projecto e será uma realidade”, garantiu.

Pedro Rodrigues justificou a dimensão do investimento com a intensidade de circulação registada neste eixo rodoviário, que serve os três concelhos da costa oeste. Segundo o secretário regional, a via que atravessa a Ribeira Brava, a Ponta do Sol e a Calheta apresenta o maior tráfego médio diário entre as vias expresso da Madeira, obrigando a uma resposta integrada.

Apesar de reconhecer que a Administração Pública não consegue apresentar “soluções para hoje ou para amanhã”, assegurou que o processo está em andamento.

O responsável anunciou também a intenção de avançar com a requalificação da Estrada Regional 222 nos Canhas, incluindo a construção de passeios, e reafirmou que a promenade entre a vila da Ponta do Sol e o Lugar de Baixo deverá tornar-se realidade “num futuro próximo”. O Governo Regional está igualmente a trabalhar no projecto de requalificação do Centro Cultural John dos Passos, uma intervenção reclamada pela população há vários anos.

Perante o “grande caderno de encargos” apresentado durante a sessão, Pedro Rodrigues garantiu que o Executivo madeirense continuará atento às necessidades da Ponta do Sol e disponível para apoiar o desenvolvimento do concelho. O secretário regional terminou com uma palavra especial a Rui Marques, recordando o percurso comum de ambos e elogiando a dedicação demonstrada pelo presidente da Câmara à Ponta do Sol, à população e à Região.