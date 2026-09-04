Calheta aumenta apoio aos estudantes deslocados

A Câmara Municipal da Calheta aprovou o aumento de 60 para 80 euros mensais da majoração das bolsas de estudo atribuída aos estudantes do concelho que frequentam o ensino superior fora da Região Autónoma da Madeira.

A medida, aprovada na reunião do executivo municipal, concretiza um compromisso assumido pelo actual executivo e deverá representar um acréscimo de cerca de 40 mil euros por ano no investimento da autarquia destinado aos estudantes universitários.

A Calheta tem aproximadamente 300 estudantes a frequentar o ensino superior. No último ano lectivo, 188 encontravam-se em estabelecimentos de ensino fora da Madeira, enfrentando, por isso, encargos adicionais com alojamento, alimentação, transportes e deslocações aéreas.

A presidente da Câmara, Doroteia Leça, considera que o reforço demonstra que a educação permanece entre as prioridades da autarquia.

“Assumimos o compromisso durante a campanha eleitoral de reforçar este apoio e estamos a cumpri-lo. Sabemos que estudar fora da Região representa um esforço financeiro muito significativo para as famílias do concelho e queremos contribuir para aliviar esse encargo”, afirma a autarca social-democrata.

Doroteia Leça sustenta que a verba deve ser encarada como um investimento na qualificação dos jovens e não apenas como uma despesa municipal.

“Os nossos estudantes devem sentir que o Município está ao seu lado. Cada jovem que prossegue os seus estudos está a investir no seu futuro, mas também no futuro da Calheta”, acrescenta.

A presidente destaca ainda que o reforço anual de cerca de 40 mil euros traduz a aposta da Câmara na educação e na igualdade de oportunidades, sobretudo para os estudantes que têm de sair da Madeira para prosseguir a formação superior.