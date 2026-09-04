DIÁRIO mostra tudo sobre o Meo Sons do Mar

O festival MEO Sons do Mar está de volta ao Funchal e às nossas plataformas.

Esta sexta deixe-se embalar pelas actuações de Bárbara Tinoco e Elisa Silva. Nininho Vaz Maia é o grande destaque para amanhã, dia em que actua a banda madeirense Akoustic Junkies.

Esta boa onda gerada a partir do Parque de Santa Catarina é para ver e ouvir no canal 79 da Meo ou botão azul do comando, na TV Madeira e aqui no dnoticias.pt.

Uma edição em que vamos cruzar expectativas dos organizadores, as percepções do público, as confidências dos artistas, as apostas das marcas e as actuações ao vivo.