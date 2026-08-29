Menina de 6 anos resgatada com vida no Nepal após ter ficado 60 horas presa

Uma menina de 6 anos foi resgatada com vida no norte do Nepal, quase 60 horas depois de ter ficado presa sob lama e destroços arrastados nas enxurradas, informou hoje a Polícia Armada nepalesa.

O resgaste da criança foi registado num vídeo divulgado pela Polícia Armada do Nepal, noticia a agência espanhola EFE.

A menina foi encontrada em Timure, perto da fronteira com a China, uma das localidades mais afetadas pelas enxurradas que destruíram inúmeras habitações, estabelecimentos comerciais e infraestruturas ao longo do corredor dos rios Bhotekoshi e Trishuli, na quarta-feira.

Os socorristas, relata a Efe, tiveram de abrir caminho manualmente entre pedras, madeira, chapas metálicas e restos de estruturas até alcançarem o espaço onde a menina estava presa.

A criança foi retirada aparentemente inconsciente e recebeu assistência das equipas de emergência, surgindo posteriormente consciente, agasalhada e a receber comida num posto de segurança próximo.

Milhares de militares, polícias e elementos da Polícia Armada continuam mobilizados nas operações de busca e salvamento, com recurso a helicópteros para chegar a zonas onde os acessos terrestres permanecem interrompidos.

As equipas continuam também a recuperar corpos arrastados pelas águas e as cerca de três mil pessoas dadas como desaparecidas, numa altura em que os resgates com vida são cada vez menos frequentes.

O Nepal anunciou hoje que registou 675 mortos na enxurrada devastadora ocorrida na quarta-feira no norte do país, na fronteira com a China, pouco depois de ter divulgado um balanço com menos seis vítimas.

Os números foram atualizados pela autoridade nepalesa responsável pela gestão de emergências, citada pela agência francesa AFP.

A China divulgou um balanço provisório de sete mortos no Tibete, o que eleva o número total de vítimas mortais para 683.