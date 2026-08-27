Menina de nove anos gravemente ferida em queda de segundo andar nas Caldas da Rainha

Uma menina de 09 anos ficou hoje gravemente ferida na sequência de um queda de uma varanda de um segundo andar, nas Caldas da Rainha, informou o Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro.

A criança "caiu de uma varanda e sofreu fraturas graves ao nível da cintura pélvica e da bacia ", disse à agência Lusa o comandante dos Bombeiros das Caldas da Rainha, Nelson Cruz.

A menina foi assistida no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha e transportada para esta unidade hospitalar "em estado considerado grave", acrescentou.

O alerta para o acidente, na Rua Moinho de Vento, nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, foi dado às 14:51, estando a PSP a investigar as circunstâncias em que se deu a queda.

De acordo com o Comando sub-regional do Oeste de Operações de Socorro, no local estiveram seis operacionais apoiados por três viaturas dos Bombeiros das Caldas da Rainha, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e PSP.