Domingo pode trazer aguaceiros no Norte e terras altas da Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para que este seja um domingo marcado por períodos de céu muito nublado, apresentando boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira.

No entanto, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira até ao fim da manhã.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas, em especial a partir da tarde.

No Funchal, o céu estará em geral pouco nublado, com vento fraco.

Estado do Mar:

Costa Norte: Ondas de norte com 1 metro, aumentando

para 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 23/25ºC