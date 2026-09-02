JPP quer ser a voz dos emigrantes

O JPP anunciou esta quarta-feira que vai reforçar a ligação às comunidades madeirenses no estrangeiro, através da criação de representantes locais do seu Núcleo de Emigrantes.

Depois da Venezuela, o partido avança agora para Jersey, onde Duarte Vieira assume a responsabilidade de representar esta estrutura. O JPP prevê ainda alargar a iniciativa a Londres, África do Sul e, posteriormente, a outros destinos com forte presença de emigrantes madeirenses.

Duarte Vieira representa JPP em Jersey Comunidade madeirense na Ilha do Canal rondará as 12 mil pessoas

O anúncio surge na sequência de uma visita de trabalho do partido a Jersey, que, segundo o JPP, permitiu contactar com a comunidade madeirense residente na ilha e conhecer algumas das suas preocupações, necessidades e ambições.

Mariusky Spínola, coordenadora do Núcleo de Emigrantes, explica que o objectivo passa por conhecer melhor a realidade de cada comunidade e fazer chegar essas preocupações aos centros de decisão política.

Temos de começar por conhecer cada comunidade, identificar os seus problemas, necessidades e ambições e perceber onde podemos intervir. Depois, vamos levar essa realidade às instâncias políticas de decisão, transformando aquilo que nos é transmitido em propostas e iniciativas concretas.

Por seu turno, o secretário-geral do JPP, Élvio Sousa, sublinha a intenção de dar maior expressão política à diáspora madeirense. "Somos muitos para que a emigração tenha passado, durante tantos anos, ao lado do epicentro político da Madeira."

Élvio Sousa destaca ainda a condição regional do partido, defendendo que o JPP tem liberdade para assumir directamente a defesa dos interesses dos madeirenses residentes no estrangeiro.