Relvado do Centro Desportivo da Madeira começa a ser recuperado

O relvado principal do Centro Desportivo da Madeira, na Ribeira Brava, começou a ser alvo dos trabalhos de recuperação, depois de ter apresentado extensas áreas secas e uma cobertura irregular, que comprometiam as condições adequadas para a prática desportiva.

Os trabalhos, que incluem a recuperação e regularização do relvado, decorrem na sequência do acompanhamento técnico que tem vindo a ser realizado pela Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste, entidade responsável pela gestão do complexo.

A intervenção surge poucos dias depois de o DIÁRIO ter dado conta, na sua edição impressa de 27 de Agosto, do estado do piso, cuja degradação levantava dúvidas sobre a causa dos danos e sobre o tempo necessário para a sua recuperação.

Foto Sociedades de Desenvolvimento - Madeira

Na altura, a Ponta do Oeste admitiu a possibilidade de estar em causa uma "praga", tendo confirmado a realização de duas aplicações de insecticida e de um arejamento profundo. Contudo, não existia ainda um diagnóstico definitivo nem uma data para a recuperação integral.

A entidade responsável pelo espaço indicou que os primeiros sinais tinham sido identificados "recentemente" e que um teste de campo apontou para a eventual presença de uma praga. Garantiu, por outro lado, não terem sido encontrados indícios de doença ou fungo, problemas na rega ou deficiências na manutenção.

Agora, os trabalhos avançam de forma progressiva, numa tentativa de recuperar o relvado e restabelecer as condições necessárias à sua utilização, sobretudo para que possa servir de alternativa ao campo de treinos das diversas equipas de futebol da Região.