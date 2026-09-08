Lobo-marinho avistado junto ao Lido

Um lobo-marinho foi avistado esta terça-feira, no início da tarde, no mar junto ao Complexo Balnear do Lido.

A presenta deste animal selvagem nas proximidades desta praia do Funchal despertou a curiosidade dos muitos banhistas presentes.

O momento foi registado em vídeo pelo leitor do DIÁRIO Duarte Gonçalves.

De acordo com a informação que tem sido várias vezes divulgada pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), recomendam as boas práticas em caso de avistamento de um animal destes, não entrar na água nestas circunstâncias. Caso já esteja a nadar, deve sair calmamente para terra.

Se estiver a praticar desportos náuticos, como paddle, kayak ou outros, não deve se aproximar do animal. "Se o lobo-marinho procurar interagir, afaste-se com calma e saia da água", levos nas comunicações do IFCN.

Os avistamentos de lobos-marinhos devem ser reportados àquele Instituto, de modo a contribuir para um melhor conhecimento do estado actual da espécie na Madeira. Sempre que possível deverá indicar a data, hora, local, comportamento do animal e número de indivíduos observados.

"Os avistamentos podem ser comunicados ao IFCN através do site https://www.lobomarinhomadeira.com, ou pelo email [email protected] ou ainda pelo WhatsApp da Rede SOS Vida Selvagem: 961 957 545", refere aquele organismo público.