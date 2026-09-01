Marinha coordena resgate a noroeste da Ilha da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), coordenou, esta terça-feira, o resgate médico de um homem de 65 anos, de nacionalidade suíça, que estava a bordo do veleiro “Metanoia 2”, de bandeira suíça, que navegava a cerca de 159 milhas náuticas, aproximadamente 294 quilómetros, a noroeste da Ilha da Madeira.

De acordo com note de imprensa, ​o alerta foi recebido pelo MRSC Funchal, a informar que um tripulante necessitava de resgate médico devido ao facto de ter sofrido uma queda a bordo. Contactado o Centro de Observação de Doentes Urgentes Marítimos (CODUMAR), que, após avaliar a condição do tripulante, determinou o seu resgate médico.

Para o efeito, "foi activado o helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, tendo embarcado, devido quadro clínico da vítima, uma Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), activada pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM)". Posteriormente, a vítima foi transportada pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para uma unidade hospitalar.​ O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.