Cerca de 500 polícias serão libertados para as ruas com reorganização da PSP

O ministro da Administração Interna anunciou hoje que o plano de reorganização da PSP em Lisboa, Porto e Setúbal vai permitir libertar cerca de 500 polícias para as ruas, 200 dos quais para a capital portuguesa.

Na audição parlamentar na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde está a ser ouvido, Luís Neves indicou que a PSP apresentou ao Governo um plano e reorganização em Lisboa, Porto e Setúbal.

"Só em Lisboa, poderá libertar quase 200 polícias hoje condicionados pelo funcionamento das instalações; nos três comandos, serão cerca de 500 polícias que poderão regressar a funções operacionais e de patrulhamento e proximidade com o cidadão", avançou.

O governante esclareceu que com esta reorganização "não se trata de reduzir presença, mas de concentrar os recursos de forma a permitir uma maior capacidade de resposta", frisando que as autarquias "serão sempre envolvidas e uma estrutura independente acompanhará os resultados deste trabalho".

Luís Neves garantiu que os dados das próprias polícias "não sustentam uma narrativa de insegurança generalizada", sublinhando que "o foco está na criminalidade geral e não na criminalidade violenta e grave".

No parlamento, deu também conta de que as negociações com os sindicatos das forças de segurança vão ser retomadas ainda este mês e que também estará para breve a publicação do despacho do número de polícias da PSP que vão para a pré-reforma -- uma das principais reivindicações das estruturas sindicais - devendo ter uma reunião com o ministro das Finanças nesse sentido.

A audição parlamentar, que começou às 10:00, está a ser marcada pelas recentes polémicas em que esteve envolvido Luís Neves, referentes ao período em que foi diretor nacional da Polícia Judiciária, entre 2018 e este ano.