PSP alerta para violência doméstica e sinistralidade

O comandante regional da PSP da Madeira, superintendente Ricardo Matos, destacou hoje o combate à violência doméstica, à sinistralidade rodoviária e ao tráfico de droga como algumas das principais prioridades da Polícia, durante a sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

Perante o ministro da Administração Interna, Luís Neves, e os presidentes de Câmara presentes, Ricardo Matos afirmou que "em conjunto encontraremos as melhores soluções para a segurança da nossa população", numa intervenção em que fez também um balanço da actividade da PSP na Região.

Com 40 anos de serviço na PSP, o comandante regional classificou o percurso como "uma aventura extraordinária" e destacou o trabalho desenvolvido no combate à criminalidade.

A violência doméstica mereceu particular atenção. Ricardo Matos referiu que, nos últimos 10 anos, foram registadas cerca de 6500 ocorrências deste tipo na Região. A nível nacional, estes crimes representam menos de 2% da criminalidade registada, mas "os dados da Região são piores".

"Temos vindo a aumentar as detenções", afirmou, mostrando-se convicto de que "vamos controlar melhor este fenómeno".

Na sinistralidade rodoviária, o comandante regional revelou que no ano passado foram ultrapassados os 4000 acidentes na Madeira. Este ano já morreram oito pessoas nas estradas.

"Os infractores que estejam atentos. As coimas são pesadas e os pontos na carta rapidamente se esgotam", alertou.

O combate à droga foi igualmente destacado. Ricardo Matos classificou-a como uma "chaga" e garantiu que a PSP tem procurado "destruir as fontes de abastecimento".

Este ano, foram detidos 19 suspeitos neste âmbito, tendo sido realizadas mais de 100 buscas e detidos mais de 20 suspeitos no âmbito da actividade criminal.

O comandante salientou ainda a importância da partilha de informação e do trabalho conjunto com outras entidades.

Os carros-patrulha da PSP já percorreram este ano mais de dois milhões de quilómetros, enquanto as equipas de proximidade realizaram mais de 1200 acções no último ano.

Os eventos e manifestações constituem, segundo Ricardo Matos, "um enorme desafio para a PSP". Até 30 de Junho, foram contabilizados cerca de 400 eventos desportivos e 10 manifestações.

A segurança é garantida, na sua grande maioria, através do recurso ao serviço remunerado de gratificados. "Gostaria que mais polícias aderissem a este serviço", afirmou, indicando que, dos mais de 700 agentes do Comando Regional, apenas cerca de 150 o fazem voluntariamente.

Ricardo Matos destacou ainda a instalação do laboratório de criminalística e criminologia forense e o trabalho desenvolvido na segurança portuária e no controlo de estrangeiros.

No Aeroporto da Madeira, afirmou, "não tivemos filas excessivas", apesar do movimento registado nas últimas semanas.

Mais 30 polícias

O comandante regional salientou o reforço recente do efectivo. "Recebemos nas últimas semanas 30 polícias. Podemos agora respirar um pouco melhor", afirmou.

Na área do socorro, destacou a Brigada de Busca, Salvamento e Resgate em Montanha, criada em 2019 e actualmente com 19 elementos. A equipa já resgatou mais de 60 vítimas e conta com o apoio da equipa cinotécnica.

Ricardo Matos assinalou ainda a chegada, este ano, do novo fardamento da brigada.

O apoio da PSP ao POCIF foi também elogiado, com destaque para o novo esquema de vigilância, prevenção e ataque inicial. "Os resultados estão à vista com a diminuição muito expressiva da área ardida", afirmou.

Ricardo Matos anunciou ainda novos investimentos no reforço dos meios da PSP. "Com o apoio do Governo Regional vamos receber 20 viaturas, 13 delas eléctricas", revelou.

Em Câmara de Lobos, "foi autorizada" a instalação de um sistema de videovigilância, enquanto a obra de requalificação da Divisão da PSP no concelho "vai iniciar-se muito em breve".

Sobre as restantes esquadras visitadas ontem pelo ministro Luís Neves, admitiu que "é possível que algum destes investimentos se concretize".

No final da intervenção, Ricardo Matos deixou uma palavra aos elementos da PSP falecidos este ano. "Foram exemplo", afirmou, numa homenagem aos camaradas que perderam a vida.