Albuquerque garante apoio à PSP

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, reafirmou hoje o apoio do Executivo à PSP, destacando o papel da Polícia na segurança da população e anunciando novos investimentos em viaturas, equipamentos informáticos e na melhoria das esquadras.

"A PSP na Madeira é exemplar" e é uma "polícia estimada pelos nossos concidadãos", afirmou Albuquerque na sessão solene comemorativa do 148.º aniversário do Comando Regional da PSP Madeira, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

O chefe do Executivo considerou a Polícia "um garante de um Estado de Direito" e defendeu que é necessário "assegurar que as instituições de segurança tenham o seu suporte", reiterando "todo o apoio do Governo Regional".

Entre os apoios concedidos à PSP, Albuquerque destacou a afectação de 40% das verbas provenientes das coimas. Em 2022, esse apoio permitiu financiar 12 veículos de patrulhamento e mais quatro viaturas. Em 2023, o Governo Regional apoiou a renovação de equipamentos informáticos.

Este ano, anunciou, serão financiadas mais 20 viaturas e equipamento informático.

Albuquerque defendeu ainda a necessidade de "avançar para a solução gradual mas efectiva das esquadras de polícia", garantindo: "Eu estou disponível para colaborar convosco".

O presidente do Governo Regional apontou em particular o caso do Porto Santo, onde pretende "fazer uma esquadra de raiz para acompanhar o forte desenvolvimento que temos tido".

A intervenção deverá estender-se às esquadras degradadas na Madeira, de forma a garantir melhores "condições de funcionamento" às forças de segurança.

Na intervenção, Albuquerque defendeu também a necessidade de responder àquilo que considera ser desinformação sobre a segurança.

"Temos que ter a capacidade efectiva, através de discurso claro, desmistificar" alguma da desinformação existente, afirmou.