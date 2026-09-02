Chega propõe suplemento de 15% para polícias na Madeira

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia Legislativa da Madeira vai entregar um projecto de proposta de lei à Assembleia da República para a criação de um suplemento de missão e fixação para os profissionais da PSP e GNR colocados no nosso arquipélago. A iniciativa foi anunciada esta manhã, numa acção realizada junto ao comando da GNR, na Avenida do Mar.

O suplemento proposto corresponde a 15% sobre a remuneração dos agentes e guardas e tem por objectivo compensar o desgaste físico e psicológico da profissão, o isolamento geográfico e o agravamento do custo de vida associados à insularidade. O encargo financeiro ficaria a cargo do Estado Português, através do Orçamento do Estado.

O líder parlamentar do Chega no parlamento regional, Hugo Nunes, justificou a proposta com o que considera ser uma desigualdade que penaliza quem serve nas forças de segurança na Região. Segundo o dirigente, os agentes e guardas colocados na Madeira enfrentam custos acrescidos com transporte, habitação e o custo de vida em geral, sem que o Estado assegure actualmente uma compensação proporcional a essa fixação no território insular.

Hugo Nunes sustenta ainda que a segurança interna é uma competência directa dos órgãos de soberania da República, pelo que caberá ao Governo nacional suportar este suplemento, através do Orçamento do Estado. Com esta iniciativa, o Chega pretende corrigir o que classifica como uma perda de poder de compra dos profissionais colocados na Região Autónoma, reforçando simultaneamente a valorização das carreiras e a retenção de efectivos nas forças de segurança que operam na Madeira.