Omar Elkhatib campeão dos 400 metros

O atleta português Omar Elkhatib sagrou-se hoje campeão nos 400 metros dos Jogos do Mediterrâneo, sucedendo ao compatriota João Coelho e somando a 28.ª medalha para a Missão nacional em Taranto2026.

O atleta de 24 anos correu os 400 metros em 44,92 segundos, estabelecendo um novo recorde dos Jogos do Mediterrâneo e superando o francês Dylan Mileau, prata com 45,16, e o italiano Lorenzo Benati, que fechou o pódio com o tempo de 45,32.

A medalha de Omar Elkhatib é a 28.ª conquistada por Portugal em Taranto2026, com a delegação nacional a somar 12 ouros, sete pratas e nove bronzes.