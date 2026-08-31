Bruna Aguiar sagra-se campeã nos Jogos do Mediterrâneo por Portugal

A selecção portuguesa de sub-18 feminina conquistou hoje a medalha de ouro nos Jogos do Mediterrâneo, em futebol. No jogo da grande final Portugal venceu a Itália, de forma categórica, por 4-0, com um 3-0 ao intervalo.

Em Taranto, Itália, A equipa das Quinas realizou uma primeira parte de grande nível, conseguindo mesmo uma vantagem de três golos, não obstante um início mais pressionante por parte da equipa transalpina.

O primeiro golo de Portugal, apontado por Rita Oliveira, aos seis minutos, levou a formação de José Paisana a uma exibição autoritária, com Matilde Matos a ampliar a vantagem e Rita Oliveira, aos 25 minutos, a colocar o jogo em 3-0.

Na segunda parte, a toada do jogo continuou, com Portugal a chegar ao quarto golo, apontado por Raquel Vitorino, e a escrever mais uma página dourada no futebol feminino português.

Neste encontro a madeirense, jogadora do Marítimo, começou a partida no banco, mas veio a entrar ao minuto 65, para poder festejar, no relvado o título na edição deste ano.