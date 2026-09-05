Marítimo com o mesmo onze de Arouca para o jogo com o Benfica
O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, mantém o onze verde-rubro, isto tendo em comparação a última jornada com o Arouca, para o jogo desta tarde – 18h00, no Estádio do Marítimo – encontro relativo à quinta jornada da I Liga.
Eis, então, a equipa inicial do Marítimo:
Alfonso Pastor, Igor Julião, Romain Correia, Rafael Fernandes e Paulo Henrique; Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo e Danilovic; Martín Tejón, Limbombe e Butzke
O jogo terá como árbitro Sérgio Guelho, da Associação de Futebol da Guarda. Curiosamente é o mesmo árbitro do encontro da primeira jornada entre o Marítimo e Casa Pia, jogo que a equipa verde-rubra venceu por 1-0.
A última vez que ambas as equipas encontraram-se nos Barreiros foi a 12 de Março de 2023. Então para a 24.ª jornada da I Liga, o Benfica venceu por 3-0. A última vez que o Marítimo venceu o Benfica em casa foi a 29 de Junho de 2020. Triunfo por 2-0. Rodrigo Pinho e Jorge Correa marcaram os golos verde-rubros.