Governo Regional publica reajustes no calendário escolar do ensino secundário

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia publicou, hoje, no Jornal Oficial da Região (JORAM), uma alteração ao Calendário Escolar para o ano lectivo 2026/2027, decorrente dos reajustes que foram feitos devido à publicação dos resultados dos exames nacionais.

Assim, os 2.º e 3.º ciclos do ensino básico devem iniciar as aulas entre os dias 11 e 14 de Setembro, tal como previsto inicialmente. No entanto, o regresso às aulas dos cursos científico-humanísticos do ensino secundário faz-se entre os dias 18 e 21 de Setembro. Os restantes cursos do secundário devem regressas às aulas entre 11 e 21 de Setembro.