Moção de censura do Chega ao Governo vai ser discutida no Parlamento a 08 de setembro

A moção de censura do Chega ao Governo vai ser discutida a 08 de Setembro, ainda durante a primeira sessão legislativa da actual legislatura, decidiu a conferência de líderes.

O porta-voz deste órgão anunciou que a Comissão Permanente vai reunir-se no dia no dia 07, segunda-feira, para convocar o plenário para o dia seguinte, já que o Parlamento se encontra fora do período efectivo de funcionamento.

Esta data não era uma das duas propostas pelo presidente do Parlamento, no despacho que enviou na quinta-feira aos partidos, no qual Aguiar-Branco sugeria que os líderes parlamentares decidissem entre 10 e 17 de Setembro.