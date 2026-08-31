Luís Neves adia resposta à ameaça de Moção de Censura

Confrontado à chegada à Quinta Vigia com a ameaça de uma Moção de Censura do Chega, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, escusou-se hoje a comentar a situação política, remetendo uma resposta para amanhã.

"Amanhã falaremos sobre esses assuntos todos. Estou aqui a trabalhar em prol da segurança do nosso país", afirmou perante os jornalistas.

Face à insistência dos jornalistas, o ministro respondeu: "Não é quando os senhores decidem".

Luís Neves chegou à Quinta Vigia pelas 12h30, onde almoça com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, no âmbito da deslocação de três dias à Madeira.

Antes do encontro, o ministro visitou as esquadras da PSP da Ponta do Sol, Santa Cruz e Machico. Durante a tarde, tem prevista uma agenda dedicada à GNR, com visitas à sede do Comando Territorial da Madeira, à Secção Naval, ao Destacamento de Guarda de Fronteira e ao Posto Fiscal da Zona Franca.