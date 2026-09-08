Restrições às importações do Brasil não afectam pastelaria

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) esclareceu que as restrições às importações de produtos de origem animal do Brasil não vão afetar os de base vegetal que, por exemplo, tenham pequenas quantidades de ovo, como a pastelaria.

Em 03 de setembro, entrou em vigor a proibição de importação na União Europeia de produtos de origem animal do Brasil, como carne de bovino, aves de capoeira, tripas, ovos e mel.

"Esta medida não afeta as importações de géneros alimentícios de constituição base vegetal, que incluem na sua composição alguma percentagem de produtos de origem animal (exemplo, produtos de pastelaria que incorporem pequenas quantidades de ovos ou mel)", esclareceu, em comunicado, a DGAV.

As restrições ainda podem ser revertidas, caso o Brasil apresente garantias de que não está a utilizar, em qualquer fase da produção, determinadas substâncias antimicrobianas de uso proibido em pecuária na União Europeia.