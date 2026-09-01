Brasil e Peru destroem laboratórios de drogas e pistas de aterragem na Amazónia

A Polícia Federal brasileira e a Polícia Nacional do Peru destruíram quatro laboratórios de processamento de drogas e cinco pistas de aterragem usadas por organizações criminosas na região amazónica peruana.

Segundo informou esta segunda-feira a corporação brasileira, as ações foram realizadas no âmbito da Operação Amazónia 2026, e decorreram na província de Mariscal Ramón Castilla, região de Loreto, no Peru, na fronteira com o Brasil.

Ao todo, foram destruídas cerca de 6,2 toneladas de sulfato de cocaína, mais de 12 toneladas de insumos químicos fiscalizados e aproximadamente 5,5 toneladas de insumos não fiscalizados usados na produção de drogas.

As autoridades localizaram ainda cerca de 84 hectares de plantações de coca e destruíram aproximadamente quatro toneladas de folhas de coca em processamento, além de apreenderem armas, munições, telemóveis, equipamentos de comunicação e seis coletes balísticos.

Numa das ações, informou a corporação em comunicado, um cidadão colombiano foi detido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, tendo sido apreendidas no local porções de canábis, pasta básica de cocaína e insumos químicos utilizados na produção de estupefacientes.