Atlético Mineiro elimina Cruzeiro de Artur Jorge da Taça do Brasil
O Cruzeiro, orientado pelo português Artur Jorge, foi eliminado nos quartos de final da Taça do Brasil de futebol ao perder por 2-1 na terça-feira com o Atlético Mineiro, após empate a 1-1 na primeira mão.
Em Belo Horizonte, o Cruzeiro chegou à vantagem por Kaio Jorge, aos 30 minutos na conversão de um penálti, materializando a superioridade em campo, mas a expulsão do argentino Lucas Villalba, aos 61 minutos, por acumulação de amarelos, deitou tudo a perder.
Victor Hugo, assistido por Fred, saiu do banco e fez o golo do empate a 1-1 aos 77 minutos e, Fred, assistido por Victor Hugo, aos 88, deu o triunfo por 2-1 ao Atletico Mineiro e a consequente passagem às meias-finais da Taça do Brasil.
O avançado português João Costa não saiu do banco do Cruzeiro, que terminou o encontro com seis oito cartões amarelos, dois dos quais mostrados a Villalba. Artur Jorge foi ainda criticado por ter tirado do jogo Gerson, Kaio Jorge e Matheus Pereira, que já representou o Sporting.